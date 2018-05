O Rio Ave celebrou o seu recorde de pontos na Liga frente ao Sp. Braga (1-0) e, mal o jogo terminou, Miguel Cardoso correu para junto da bancada e foi buscar o seu filho. Ora, o técnico dos vila-condenses acabou mesmo por ser... multado por querer festejar com a família no relvado.Como se pode ler no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o técnico vai ter de pagar uma coima no valor de 230 euros, mas as multas ao Rio Ave não se ficam por aqui.A formação vila-condense, que acabou na quinta posição com 51 pontos, terá de pagar 5.738 euros pelos atrasos registados por Tarantini e Miguel Cardoso para a flash interview. Já Luís Ribeiro, dirigente do Rio Ave, foi suspenso por 16 dias e multado em 765 euros por críticas à equipa de arbitragem. "Vai para o c...", terá dito.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto