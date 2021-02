Miguel Cardoso: «Não fomos bafejados pela sorte»

Após o nulo entre Rio Ave e Nacional, Miguel Cardoso, técnico dos vila-condenses, sublinhou que o resultado deveria ter sido outro.





"Conseguimos fazer aquilo que sabemos durante vários momentos do jogo. Cometemos alguns erros na primeira parte, mas depois melhorámos. A haver um vencedor, seria o Rio Ave, mas não fomos bafejados pela sorte", disse. Desejando as melhoras a Nanu, do FC Porto, o técnico descreveu ainda como estava o balneário após o jogo: "Há um sentimento de desilusão, mas o importante é que acreditamos nas nossas ideias."