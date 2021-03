Miguel Cardoso: «No momento da finalização, temos de ser expeditos»

Depois de um empate amargo em Moreira de Cónegos, num jogo em que o Rio Ave acumulou várias oportunidades para chegar à tranquilidade, os vila-condenses regressam a casa para defrontar o Belenenses SAD, à procura de voltar aos triunfos.





Para que tal aconteça, Miguel Cardoso assume que é preciso "simplificar algumas coisas que efetivamente o são", apontando que é necessário que os jogadores sejam mais "expeditos" no momento da finalização."O que fiz foi fazer a equipa perceber que no momento de finalizar temos um conceito prático muito objetivo e dessa forma tornar mais simples coisas que efeitivamente o são. A maior parte das situações foram em bolas paradas e outras em situação de ataque rápido. Como o próprio nome diz, o atque rápido pressupõe tirar a bola da pressão do adversário e a partir daí fazer progredir a bola no terreno, utilizando o espaço disponível e os três corredores. E no momento da finalização sermos expeditos, no sentido de não deixar o adversário organizar-se. Foi sobre isto que falámos. E unimos a equipa em torno dos propósitos da equipa", disse o técnico, ressalvando que os níveis de eficácia, à parte do último jogo, o têm deixado satisfeito, razão pela qual não está muito preocupado."Vejo as coisas de uma forma mais abrangente. Não é só por se pôr um jogador a chutar à baliza que ele vai passar a fazer golos. Naturalmente que o nível de eficácia que vimos em jogos anteriores foi diferente no ultimo jogo, em que podíamos ter construído um resultado tranquilo. Agora, o foco do treinador é olhar para as coisas na sua globalidade. Algum egoísmo se calhar tinha dado mais golos. A equipa quis ligar-se em momentos em que podia ter feito as coisas mais simples", apontou.Pela frente, este domingo, o Rio Ave terá uma equipa que sofre poucos golos e que costuma dar muito trabalho a desmontar. No entanto, Miguel Cardoso garante que o grupo está preparado. "As equipas têm desenvolvido em Portugal níveis de organização que passam por princípios distintos, mas níveis de organização bons. Esses níveis fazem-se sentir nos processos defensivos, são coisas mais claras. Naturalmente que o investimento passa também por construir níveis de eficácia, níveis de organização que permitam contrariar os dispositivos que os adversários vão montando. O Belenenses SAD deverá vircom 3 centrais ou linha de cinco, mas terá de jogar o jogo pelo campo todo. É preciso perceber o que vai acontecer a cada momento. Às vezes um golo muda tudo. Não é uma questão de antídoto", referiu.