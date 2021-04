Miguel Cardoso: «Os pontos estão caros e temos de trabalhar para os conquistar»

Sem perder há três jornadas, o Rio Ave encara a receção ao Gil Vicente com a intenção de dar sequência ao bom momento que atravessa. Na antevisão da partida, Miguel Cardoso começou por destacar a importância que a paragem no campeonato teve para a sua equipa.





"A paragem foi um momento no qual tentámos equilibrar os jogadores entre si. Foi possível organizar dois jogos de preparação com o objectivo de pôr os jogadores a competir e de serem testados num contexto interessante. Isso foi importante, uma coisa é confiarmos nos jogadores, outra é darmos condições para eles darem uma boa resposta. Ficámos contentes com a ida dos jogadores às seleções, fomos o quarto clube em Portugal que mais jogadores forneceu às seleções. O Gelson não pôde ir à seleção de Angola, mas, embora ainda limitado, está na lista de jogo", começou por referir o técnico.Assegurando que quem jogar vai conseguir suprir a ausência de Aderllan Santos e realçando a importância do regresso após lesão de Fábio Coentrão e Ivo Pinto para aumentar os índices de competitividade da equipa, Miguel Cardoso abordou ainda o facto de o Rio Ave ter a possibilidade de atingir uma série de quatro jogos seguidos a pontuar, algo inédito na presente temporada: "Será sempre importante fazer pontos em todos os jogos, os pontos estão muito caros e temos de trabalhar para os conquistar. Queremos atingir a estabilidade, se conseguirmos essa série é porque estamos no bom caminho. Esse tipo de sequência de jogos libertam as equipas, que ficam sem a responsabilidade de ter que atingir determinados resultados. Temos um balneário com gente experiente para atingirmos essa estabilidade. Tudo o que possa acontecer será fruto do nosso trabalho".O técnico concluiu analisando a equipa do Gil Vicente, que vem de dois triunfos consecutivos. "Vamos ter um jogo competitivo, o Gil Vicente é competente e é uma equipa à imagem do treinador Ricardo Soares. É isso que esperamos do adversário, mas há tarefas que temos intenção de levar ao limite para podermos dar uma boa resposta e conseguir a vitória", rematou.O início da partida está agendado para as 18 horas deste sábado.