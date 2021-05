Miguel Cardoso: «Partimos com a responsabilidade de honrar os pergaminhos do Rio ave»

Na véspera do primeiro de dois jogos determinantes na luta pela continuidade na Liga NOS, Miguel Cardoso assumiu que o Rio Ave tem em mãos uma grande responsabilidade, mas garantiu que o grupo está pronto.





Antes de começarmos, queria deixar uma palavra a duas equipas: no final do jogo da madeira falei de uma série de equipas e queria deixar uma palavra também ao Estoril, que ja tinha subido, mas também ao vizela, a quem queria dar os parabéns pelo trabalho feito. Relativamente ao playoff, a abordagem tem de ser uma abordagem a pensar numa eliminatoria a dois jogos. Dois jogos são dois jogos. Tem de se jogar o primeiro. O primeiro não é para gerir. A abordagem é séria relativamente ao primeiro jogo e jogar para ganhar. Não acredito que haja equipas à procura do empate. Jogar à procura do empate é perigoso. Temos de jogar como jogámos na Madeira. Com a mesma atitude, o mesmo empenho, a mesma responsabilidade. Vamos à procura do melhor resultado possível do primeiro ao último minuto".Eu entendo que quando se chega a este ponto não há favoritismo. Favoritismo é chegar dentro do campo e lutar para ser melhor. Se alguém se esquecer de competir ao mais alto nível, que tem que jogar melhor, naturalmente deixará de ser favorito. Partimos com responsabilidade. A responsabilidade é honrarmos o que temos, os pergaminos do clube, a ambição do grupo. O que tenho a certeza que vai acontecer é um Rio Ave ciente disso mesmo, que vai procurar, desde início, aquilo que os planos de jogo e os momentos de jogo determinarem, de forma a conseguirmos procurar o melhor resultado possível e lutar pela vitória no playoff.A ideia que tenho do Arouca é a ideia que tenho das melhores equipas da 2.ª liga. São equipas que sabem o que fazem, que têm jogadores com experiencia, outros com formação de grandes clubes – o Arouca tem um meio-campo com 3 jogadores ex- FC porto. São equipas competentes. Os que facilitarem vão ter dificuldades. Se não encararmos este playoff ao mais alto nível teremos problemas. Tenho a certeza de que vamos fazer isso no sentido contrario. Vimos num momento que no resultado final não deu o que queríamos, mas na Madeira libertámos um conjunto de coisas. A expectativa é transportar esse estado de espírito para este jogo e assim estaremos mais capazes.Não são decididos pelos clubes, há uma entidade repossável pela marcação e havendo uma final de liga europa às 20 e em Arouca, com as temperaturas que estamos a verificar aqui em Vila do Conde, não seria agradável jogar às 14 ou 15h. Horario é mal menor.Relativamente ao estado de espírito do grupo, sinto o grupo focado, sinto vontade em chegar a este momento no seu melhor estado, no sentido de ajudar, com vontade de se ajudarem entre si e acho que isso é decisivo e fundamental. Foi isso que nos fez chegar à madeira e mesmo após um golo reagir e termos o jogo que tivemos. O meu trabalho é manter esse foco em termos comportamentais no sentido do grupo estar unido e fazermos um jogo que, independentemente dos que jogarem e entrarem, mostre que o grupo está junto e sabe aquilo que tem de fazer.Se pensarmos no que é a época do Rio Ave, que já vem longa, que foi o primeiro a começar e o último a acabar, neste momentmo é fundamental perceber o momento, perceber o que se pode fazer, o volume de trabalho que se pode colocar. O foco tático tem de ser mais doseado, a exigência tem de ser doseada. Há que perceber os momentos, mas tem de ser um momento de motivação. Grupo entendeu momento de oportunidade, de concentração, de termos mais uma possibilidade. Lutamos até ao ultimo minuto por conseguir resolver as coisas, não conseguimos por resultados de outros campos. Neste momento é uma oportunidade mais. É uma coisa boa que aconteceu e vamos a ela com toda a convicção