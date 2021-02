Miguel Cardoso: «Quero construir uma ideia de jogo que exalte o melhor daquilo que temos»

Depois da estreia frente ao FC Porto, Miguel Cardoso prepara-se agora para fazer o seu primeiro jogo em Vila do Conde desde o seu regresso ao Rio Ave. Na antevisão da partida, o técnico deixou elogios ao adversário e sublinhou que a sua equipa agora será obrigatoriamente diferente daquela que tinha há três anos.





"Houve muito pouco tempo para treinar e temos de nos focar no processo de recuperação dos jogadores. Tudo o que tem a ver com gestão de treino e jogo implica um cuidado brutal da minha parte para que possamos chegar ao próximo jogo em boas condições. Procurámos obviamente selecionar os conteúdos de treino que eram fundamentais voltarmos a tocar, isto com unidade de treino curtas. Espero um jogo competitivo, contra uma equipa que tem um património de coisas adquiridas grande. As ideias do treinador estão claras, mas o fundamental é percebermos como podemos fazer o nosso caminho e que possamos fazer mais vezes aquilo que fizemos bem contra o FC Porto. Em função do equilíbrio que há no campeonato, os jogos vão ser decididos em pormenores. A nossa intenção é somar pontos em todos os jogos", começou por explicar o técnico.Assumindo que ficou agradado com os índices físicos com que os reforços Sávio, Júnior Brandão, Anderson e Rafael Camacho chegaram ao clube, Miguel Cardoso explicou de que forma evoluiu desde a sua primeira passagem por Vila do Conde: "Não existe uma ideia do Miguel Cardoso, há é coisas que o Miguel gosta de ver e que ele acha que vão dar coisas positivas ao jogo. O Miguel Cardoso de há três anos não é o mesmo treinador de agora, a viagem faz o viajante. O grupo que temos hoje não é o que tínhamos e o futebol português não é o mesmo. Na altura olhámos para o grupo que tínhamos e procurámos encontrar uma forma de jogar que exaltasse o melhor daquele. Agora abrimos um capítulo novo. O Miguel chegou aqui e vai procurar construir uma ideia de jogo que exalte o melhor daquilo que tem, essa é a função de um treinador. Tenho a certeza que vamos fazer coisas bonitas".O técnico concluiu mostrando estar satisfeito com o plantel que tem à sua disposição. "Estou contente com a atitude do grupo e pela forma como este respondeu ao desafio que lançámos. Se esta resposta for permanente, as coisas vão mudar em termos daquilo que é o que se vê em campo. Há certos comportamentos que queremos que sejam mais regulares. Todos os treinadores são ambiciosos e sentem que é possível mais. No entanto, quando as coisas fecham, tenho tendência em ser muito objetivo. Vamos trabalhar com aquilo que temos e os que aqui estão são os que vão conseguir, até porque isso dá-me alguma estabilidade emocional. Quero que a mensagem dentro do balneário seja de crescimento", rematou.O embate entre o Rio Ave e o Nacional está agendado para as 17 horas desta sexta-feira.