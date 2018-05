Continuar a ler

O Nantes tem um projeto que pelas suas características e ambição agradava a Miguel Cardoso, mas ao nível de outras abordagens que lhe foram chegando sobretudo ao longo da segunda metade da temporada, não sendo segredo que também o V. Guimarães chegou a posicionar-se, a partir de fevereiro, para poder contar com os seus serviços.



Todavia, sabe o nosso jornal, ao Rio Ave não chegou até agora qualquer proposta no sentido de garantir a libertação do timoneiro que assumiu o comando do banco de Vila do Conde no início da época finda. Por isso, a única situação que é válida nesta fase prende-se com o contrato até 2019 que continua em vigor, e que está a ser respeitado com zelo.



O técnico Miguel Cardoso, ao queapurou, não tem acordo firmado com o Nantes, nem com qualquer outro clube, para deixar o Rio Ave.Existiram, de facto, contactos com o emblema francês há alguns meses, foram considerados positivos por ambas as partes, mas cuja evolução não se processou no sentido de surgir fumo branco. Na altura, de resto, nem sequer era certa a saída de Claudio Ranieri no final da temporada, que estaria sempre pendente da decisão pessoal do treinador italiano. Nesta fase, tendo de garantir a sucessão, o presidente Waldemar Kita parece mais inclinado para voltar a contar com um técnico francês, estando Jocelyn Gourvennec bem cotado.