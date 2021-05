Miguel Cardoso: «Tudo o que seja alterar as situações de paridade de uma competição não faz sentido»

O regresso dos adeptos aos estádios tem sido um dos temas mais discutidos nos últimos dias. A presença de público nos recintos desportivos na última jornada foi autorizada, mas nem todos concordam com a decisão, tal como explicou Miguel Cardoso.





"A minha opinião é que tudo o que seja alterar as situações de paridade de uma competição não faz sentido. Feito na parte final, quando há tanta coisa a decidir, não faz sentido. Logicamente fico contente com o regresso dos adeptos, mas acredito que se deveria esperar pelo momento certo para que as competições não sejam desvirtuadas", referiu o técnico do Rio Ave, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o FC Porto A equipa vila-condense vai ser uma das equipas que não vai poder jogar com o apoio dos seus adeptos, visto que joga fora na última jornada.