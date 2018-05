Miguel Rodrigues é o primeiro reforço do Rio Ave para a próxima época. O central, de 25 anos, chega dos gregos do Panetolikos a custo zero e vinculou-se aos vila-condenses para as próximas quatro temporadas."Podem ter a certeza que vou dar tudo o que tiver por esta camisola, darei 200 por cento. As expectativas são muito altas, sei bem da exigência. Fizeram uma época fabulosa e vou estar à altura do desafio. Estou ansioso e por mim a época começava já amanhã", referiu Miguel Rodrigues ao site do Rio Ave, ele que está assim de regresso à 1.ª Liga depois de ter atuado no Nacional até 2015/16.

Autor: José Miguel Machado