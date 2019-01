Mónaco tenta levar Carlos Vinícius

A boa campanha de Carlos Vinícius no Rio Ave colocou o avançado no centro das atenções nesta janela de transferências, pelo que não é de estranhar que, ao longo das últimas semanas, vários clubes tenham sido associados ao jogadores emprestado pelo Nápoles.Segundo a imprensa italiana, um dos maiores interessados no dianteiro é o Mónaco, que estará a fazer todos os esforços para garantir junto do clube napolitano a aquisição do brasileiro já em janeiro. De acordo com as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação social transalpinos, as negociações estarão bem encaminhadas, mas não é ainda certo em que moldes se concretizaria esta transação que tem, à partida, um grande entrave.Ora, aconteça o que acontecer, o Rio Ave terá sempre a última palavra, pelo que Vinícius apenas sairá com autorização vila-condense ou em caso de acordo entre a caravela e o Nápoles.