Morreu o sócio número um do Rio Ave

O sócio número um do Rio Ave, João Pontes, morreu esta segunda-feira aos 96 anos, informou o clube vilacondense através de uma nota publicada no sítio oficial do clube e partilhado nas redes sociais.





? Nota de pesar!



“João Pontes era uma verdadeira lenda viva das memórias do Rio Ave FC. A sua história de vida, sempre tão próxima do que foi e é o Rio Ave FC, comove-nos a todos de forma muito intensa".



Nota de pesar e mensagem do presidente aqui ? https://t.co/O7hDHTDfIj pic.twitter.com/jgCLt1sf0J — Rio Ave FC (@RioAve_FC) January 4, 2021

"João Pontes era uma verdadeira lenda viva das memórias do Rio Ave FC e de Vila do Conde. A sua história de vida, sempre tão próxima do que foi e é o Rio Ave FC, comove-nos a todos de forma muito intensa. João Pontes era um exemplo do verdadeiro rioavista, que entrega a sua alma e coração ao Clube, que contagia familiares e amigos com a intensidade com que vive e exalta os momentos que marcam a existência do Rio Ave FC. Esta é uma perda irreparável para a nossa família verde e branca e jamais esqueceremos a memória e o legado que nos deixa João Pontes, um eterno rioavista.As lendas não morrem. Vivem eternamente nos nossos corações e na nossa saudade. João Pontes deixou-nos a todos um legado do que é ser rioavista, nos bons e maus momentos, na vitória ou na derrota, durante toda a sua vida. A melhor forma de honrarmos o compromisso que em 1939 estabeleceu, é mantermos vivo este sentimento e esta fervorosa paixão pelo Clube. Sentidos pêsames a todos os seus familiares e amigos, bem como a todos os associados que partilham da nossa dor", escreveu o presidente António da Silva Campos, presidente do Rio Ave, em nota oficial no sítio oficial do clube.