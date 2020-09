Murat Sahin: «O Rio Ave é um adversário que temos de respeitar»

Rio Ave e Besiktas preparam-se para o jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Na antevisão da partida, Murat Sahin deixou elogios ao conjunto português, mas sublinhou a vontade de seguir em frente na prova.





"O Rio Ave é uma equipa que tenta ter a bola e jogar bem, é um adversário que temos de respeitar. Foi a pensar dessa forma que concluímos os nossos preparativos", começou por dizer, acrescentando ainda que N'Koudou, Atiba e Souza não estão disponíveis para o encontro.Murat Sahin defendeu ainda que, apesar da elevada carga de jogos neste início de temporada, o Besiktas não fará gestão de plantel na abordagem ao jogo com o Rio Ave: "Vamos entrar em campo com o melhor onze e com os melhores jogadores. Qualquer jogador pode jogar amanhã ou depois com o Konyaspor. Não vamos fazer rotação"."Estamos a trabalhar para resolver os problemas que temos vindo a apresentar. Apesar disso, isso não é algo que vai ser tratado de um momento para o outro, estamos num processo", concuiu Murat Sahin.Recorde-se que Murat Sahin vai substituir Sergen Yalçin. O treinador principal do Besiktas está curado da Covid-19, mas ainda não teve autorização para ir para o banco.