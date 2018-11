Murilo em estreia absoluta para o troféu desejado

Murilo vai ter finalmente a oportunidade de se estrear com a camisola principal do Rio Ave, depois de um longo calvário devido a uma lesão grave no joelho esquerdo. O extremo brasileiro de 22 anos chegou proveniente do Tondela e tem agora a possibilidade de somar os primeiros minutos na equipa principal, dado que já rodou nos sub-23, devendo mesmo ser titular contra o Silves.

Para este jogo contra a equipa dos distritais da AF Algarve, José Gomes exige a máxima seriedade do grupo, até porque as ambições na Taça de Portugal são elevadas. "É nossa obrigação vencer este jogo e já assumi publicamente que, para mim, uma época boa seria atingir um lugar que desse acesso às competições europeias e vencer um troféu. A Taça de Portugal faz parte desses objetivos", referiu o treinador, que deixou Leandrinho e Bruno Moreira fora dos convocados, por opção. Até porque as mudanças serão de pormenor, José Gomes espera uma atitude positiva da sua equipa. "Devemos ter respeito pelo adversário e a única forma de o demonstrar é dando o máximo em campo", concluiu.