Nadjack sofre lesão grave

Muito azar para Nadjack que sofreu uma lesão grave no joelho direito e vai ficar muitos meses sem competir.O defesa-direito do Rio Ave sofreu uma queda aparatosa no treino desta manhã e logo se percebeu que o problema seria grave, tendo o internacional da Guiné-Bissau sido de pronto assistido e confortado pelos companheiros de equipa.As suspeitas do departamento médico vila-condense confirmaram-se ao final da manhã com a realização de exames complementares de diagnóstico, sendo que Nadjack sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito.Nadjack será em breve sujeito a intervenção cirúrgica para rapidamente iniciar o seu processo de recuperação e voltar às opções de Carlos Carvalhal, sendo essa a grande dúvida, uma vez que o processo é moroso e depende sempre da capacidade de reação e de sacrifício do próprio atleta.Certo é que a ausência será bem prolongada, mas apesar deste grande revés não deve obrigatoriamente representar que a direção tenha de intervir no mercado por um defesa-direito, uma vez que Costinha, internacional sub-19, já está integrado no grupo e ainda há Júnio Rocha para o lugar.