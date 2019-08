Nadjack teve direito a dedicatória na goleada do Rio Ave

Nadjack contraiu, no decorrer desta semana, uma grave lesão no joelho direito que deverá mantê-lo fora dos relvados durante largos meses e que o retirou, claro está, do encontro com a Oliveirense. Pelo menos diretamente.





O lateral-direito, a recuperar de cirurgia, não entrou em campo, mas foi recordado pelos seus companheiros de equipa. Na sequência do primeiro golo do encontro, da autoria de Nuno Santos, a equipa vila-condense correu rumo ao banco, pegou numa camisola de Nadjack e ergueu-a, dedicando ao '22' o tento inaugural da partida.