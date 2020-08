Nelson Monte: «Adaptação ao novo treinador foi fácil»

A primeira semana de treinos do Rio Ave chegou ao fim e o novo treinador, Mário Silva, já deixa boas impressões no grupo de trabalho. Quem o diz é Nelson Monte, um dos capitães de equipa.





"Esta foi uma semana intensa, mas de adaptação fácil ao novo treinador. O mister, desde o primeiro dia, mostra que vem conhecedor da ambição que o clube e do grupo de trabalho e tem-nos passado grande vontade de evolução, crescimento e superação daquilo que o Rio Ave já tem feito de bom nos últimos anos. Fala a nossa língua, exige foco e qualidade no treino e percebemos que tentará tirar o melhor de cada jogador ao longo da época. Estamos entusiasmados e motivados com aquilo que podemos alcançar este ano, e com expectativa de honrar o clube e Portugal na Liga Europa, que é a primeira competição que teremos, já em setembro", afirmou o central aos meios de comunicação do clube.Os métodos de trabalho do técnico também convencem, salienta também o jogador, de 25 anos. A filosofia de jogo rioavista é para ser mantida."Muito bons. Desde o primeiro dia que o mister nos deu bola. Afinal de contas, é com ela que jogaremos na competição. Trabalhámos bastante o processo defensivo nos primeiros dias, o que já deu para ter uma ideia geral do que o mister pretende naquele que é o meu sector, e é importante notar que defensivamente mantivemos grande parte dos jogadores, o que dá uma excelente base sólida de estabilidade para preparar a equipa. Existe um foco muito grande na qualidade de jogo da equipa com bola, nestes últimos dias já se trabalhou processo ofensivo também, e analiso que, pelo que temos vindo a trabalhar, estaremos prontos a dar seguimento àquilo que o Rio Ave já habituou nos últimos anos, uma equipa de posse, de futebol ofensivo, versátil, capaz de encarar todos os adversários para vencer", vincou.Tal como aconteceu na última época, Nelson Monte pode, se Mário Silva, assim o entender, jogar a lateral-direito, o que para o defesa não é um problema. "Quem me conhece sabe que estou disponível para ajudar o mister onde ele entender que eu sou mais útil à equipa. No ano passado joguei a central e a lateral várias vezes, fiz a minha segunda época com mais jogos, tenho vindo a evoluir todos os aspetos enquanto jogador e acredito que este ano não fugirá à regra. Sinto que estou um defesa cada vez mais completo e esta será mais uma época importante para mim, juntamente com a consolidação do clube, que é cada vez mais visto como um dos melhores em termos desportivos", concluiu.