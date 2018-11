Nélson Monte falha receção ao Nacional

Nélson Monte irá ficar de fora do lote de convocados de José Gomes para a receção ao Nacional. A contas com uma entorse no tornozelo, contraída no encontro frente ao Chaves, o defesa-central passou a presente semana em tratamentos e está ainda longe de ser reintegrado nos trabalhos, sendo também provável que falhe a deslocação ao reduto do Aves, na próxima jornada.Perante este cenário, Buatu afigura-se como a principal alternativa para fazer parelha com o croata Borevkovic nas referidas partidas.Entregues ao boletim clínico permanecem também Jambor, Nuno Santos, Ronan, Makaridze e Joca.