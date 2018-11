Nélson Monte não recupera e fica de fora da convocatória do Rio Ave

A ausência do defesa central Nélson Monte é nota de destaque na convocatória do Rio Ave para o jogo de segunda-feira com o Nacional, da nona jornada da Liga NOS.O defesa central está a contas com uma entrose no tornozelo esquerdo, contraída no jogo da última ronda, na vitória por 1-0 sobre o Desportivo de Chaves, e ficou de fora das opções do treinador José Gomes.Para colmatar essa ausência, o técnico integrou no lote dos eleitos Miguel Rodrigues.Ainda recuperar de lesões, Jambor, Makaridze, Joca, Ronan e Nuno Santos não podem entrar nas opções para o desafio de Vila do Conde.O Rio Ave, quarto classificado da I Liga, com 17 pontos, recebe na segunda-feira o Nacional da Madeira, que está no 17.º e penúltimo lugar, com cinco pontos, numa partida agendada para as 19:00 horas.Léo Jardim e Paulo Vítor.Matheus Reis, Miguel Rodrigues, Buatu, Borevkovic, Nadjack e Afonso Figueiredo.Tarantini, Diego Lopes, João Schmidt, Fábio Coentrão e Leandrinho.Gabrielzinho, Gelson Dala, Galeno, Bruno Moreira e Vinícius.