Nélson Monte regressa aos convocados do Rio Ave

O regresso do defesa central Nélson Monte é a nota de destaque na convocatória do Rio Ave para o jogo de domingo com o Belenenses, da 13.ª jornada da Liga NOS.

Nélson Monte esteve afastado das opções do técnico José Gomes no último mês, devido a um problema muscular, surgindo agora recuperado, mas com pouca probabilidade de assumir, já neste jogo, a titularidade no eixo da defesa.

Também de regresso a lote dos eleitos do técnico José Gomes em relação ao jogo anterior, a derrota frente ao Vitória de Guimarães, por 3-2, estão o avançado Bruno Moreira e o defesa Afonso Figueiredo.

Em sentido inverso, e por opção, ficam de fora os defesas Júnior Rocha e Miguel Rodrigues.

O Rio Ave, sexto classificado da I Liga, com 18 pontos, recebe no domingo o Belenenses, que segue em sétimo, também com 18, numa partida agendada para as 15:00, em Vila do Conde.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Léo Jardim e Paulo Vítor.

Defesas: Matheus Reis, Buatu, Borevkovic, Nélson Monte, Afonso Figueiredo e Nadjack.

Médios: Jambor, Tarantini, Diego Lopes e João Schmidt.

Avançados: Murilo, Bruno Moreira, Fábio Coentrão, Gabriel, Galeno e Carlos Vinicius.