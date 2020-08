Nikola Jambor de volta ao cabo de nove meses

Apesar de não ter sido de caráter oficial, o jogo de anteontem frente ao Moreirense não deixou de ser especial para Nikola Jambor, médio do Rio Ave. Depois de mais de nove meses afastado dos relvados devido a lesão, o croata voltou a realizar uma partida pela formação vila-condense.

Jambor sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito em novembro do ano passado, acabando por não voltar a ser utilizado por Carlos Carvalhal até ao fim da época. Agora, já com Mário Silva no comando da nau rioavista, Jambor vai procurar reconquistar o seu espaço no plantel.

Noutro âmbito, o Rio Ave inicia hoje o seu estágio de preparação. Para esta semana estão agendados dois jogos: na quarta-feira, frente ao P. Ferreira, e no sábado, com o Nacional.