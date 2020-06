Nuno Santos: «Conseguimos a vitória com todo o mérito»

Um dos marcadores dos quatro golos do Rio Ave no triunfo (4-3) na receção ao Sp. Braga, Nuno Santos elogiou a exibição da equipa vila-condense, sublinhando o "excelente jogo" perante os bracarenses.





"Entrámos bem no jogo, a comandar, sofremos dois golos mas fomos atrás. Fizemos o empate e conseguimos a vitória com todo o mérito. Fizemos um excelente jogo. Durante a semana treinámos o adversário e provámos que há qualidade. Vamos trabalhar até final da época para conseguir resultados como o de hoje", começou por referir o extremo do Rio Ave, em declarações no final da partida."Boa exibição, vamos continuar. O melhor está para vir.""É sempre bom, mas pensamos jogo a jogo e vitória a vitória. Só assim conseguimos os objetivos", concluiu.