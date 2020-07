Nuno Santos e Taremi aguçam apetite de vários clubes

O jogo com o Sp. Braga serviu para aguçar ainda mais o apetite de vários clubes por Taremi, que chegou aos 13 golos na Liga, 16 no total da época, mas também Nuno Santos tem sido alvo do interesse de vários emblemas, sendo que a ponta final da época será obviamente decisiva para que as propostas sejam concretizadas junto dos responsáveis do Rio Ave, que esperam realizar um encaixe significativo com as duas pérolas da equipa.

Entretanto, Filipe Augusto e Lucas Piazón continuam em recuperação.