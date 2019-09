Nuno Santos: «Fizemos grande jogo»

O Rio Ave respondeu ao 2-4 na receção ao Tondela com uma vitória fora. O extremo Nuno Santos falou desse aspeto: "Depois da derrota na jornada passada, foi uma boa reação. Saímos daqui com uma vitória justa. Fizemos grande jogo! Todos os jogos são difíceis e este foi mais um. Estamos muito satisfeitos."





No final do jogo, Carlos Carvalhal elogiou os 13 golos do Rio Ave em seis jogos. "Igualámos o melhor registo do Rio Ave em termos ofensivos, o que é muito bom para aquilo que propomos, queremos apresentar um futebol atrativo. Estamos muito contentes com isso", garantiu.