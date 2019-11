Nuno Santos renova com o Rio Ave e fica vinculado até 2023

O Rio Ave anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com Nuno Santos para a renovação até 2023 do vínculo que liga ambas as partes, prolongando o contrato que era válido até 2022 por mais uma temporada.O extremo, que é uma das figuras da atualidade dos vila-condenses, chegou ao emblema dos Arcos em 2017, oriundo do Benfica. Nessa época, realizou 32 partidas e marcou dois golos, mas não repetiu a regularidade na campanha que se seguiu em virtude de uma grave lesão no joelho, que o retirou dos relvados por vários meses.Agora, o dianteiro está de volta à melhor forma e o clube comandado por António Silva Campos premiou-o com a renovação contratual, segurando-o por mais uma temporada do que a estava anteriormente prevista.Em declarações ao site do Rio Ave, Nuno Santos assumiu estar satisfeito por este passo, ainda para mais por ter acontecido junto de um clube que é, para o próprio, especial. "É, para mim, um dia especial e feliz. Significa a renovação de uma ligação com um clube que me diz muito e onde tenho tido todas as condições para me desenvolver enquanto jogador. É um clube que me ajudou muito, que me valorizou e onde me sinto extremamente apoiado por todos", referiu."Vou continuar a dar tudo de mim pelo Rio Ave FC. Tem sido um período muito bom na minha carreira, a equipa tem jogadores de muita qualidade em todas as posições, existe um ambiente de família no balneário e com a equipa técnica. Sabemos que estamos no caminho certo com o trabalho que temos realizado e, no que me diz respeito, quero continuar a evoluir como jogador, potenciar ainda mais as minhas capacidades e o futuro dirá onde esse empenho me levará a mim e ao Rio Ave FC", garantiu.