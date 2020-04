O herói Esmael Gonçalves recorda o "inesquecível" Rio Ave-Elfsborg

Os adeptos do Rio Ave foram unânimes no momento de eleger o jogo mais inesquecível da história do clube. A escolha recaiu sobre aquele que colocou frente a frente o emblema de Vila do Conde e os suecos do Elfsborg, mais precisamente a segunda mão o playoff da Liga Europa.





Depois da derrota por 2-1 na Escandinávia, bastava ao Rio Ave de Pedro Martins vencer por 1-0 para seguir em frente. Mas a explosão de alegria nos Arcos surgiu já para lá dos 90 minutos, concretamente aos 90'+2, quando Esmael Gonçalves marcou o golo da vitória. Um golo que colocou o Rio Ave na fase de grupos da Liga Europa.Ora, o clube de Vila do Conde contactou o herói do dia 28 de agosto de 2014 para reviver esse momento. "É um minuto que nunca mais vamos esquecer. As imagens que me vêm à cabeça são do Elfsborg a atacar, eles perdem a bola, o Cássio impede que bola saia, pega na bola, avança - e nós já todos emocionados e com stress - dá um chuto lá para a frente, o Jebor quase que toca, depois um defesa do Elfsborg toca com o joelho ou a perna. A bola sobra para os meus pés, praticamente caída do céu, vejo-a à minha frente e tive a felicidade de meter a bola lá dentro. Depois disso sabe-se a explosão que foi. Foi um golo muito importante para a história do Rio Ave. Para o clube e para os jogadores, principalmente para o Tarantini, que passou um momento complicado e isso deu-lhe alegria", contou Esmael Gonçalves"Vai ficar sempre nas nossas memórias e principalmente na minha. Nessa altura não estava a ser opção, então poder entrar e ajudar a equipa a ficar na história do Rio Ave é coisa que não tem preço", disse ainda o avançado, de 28 anos, que tinha começado no banco e entrado em cena apenas aos 79 minutos.Esta foi a última passagem de Esmael Gonçalves pelo futebol português. Saiu do Rio Ave no mercado de janeiro de 2015, nessa mesma temporada, rumando ao Anorthosis, do Chipre. Em 2015/16 chegou a aventurar-se no Al-Ettifaq da Arábia Saudita mas acabou por regressar aos cipriotas ainda nessa época. Em 2016/17 fez meia campanha no Anorthosis e, a meio, saiu para os escoceses do Hearts. Em 2018 rumou ao Uzbequistão, para representar o Pakhtakor, depois ainda passou pelo Irão, onde jogou ao serviço do Esteghlal Tehran. Desde 2019 que está no Japão, onde representa o Matsumoto Yamaga.