O jogo em Alvalade que Lucas Piazón nunca esquecerá

Lucas Piazón respondeu a várias questões dos adeptos, através das redes sociais, tendo destacado vários aspetos da temporada do Rio Ave. Mas há um jogo com significado especial para o médio brasileiro e que tão cedo não irá esquecer.





"Temos bons jogos realizados e bons resultados contra grandes equipas. Como mais marcante escolho o jogo contra o Sporting em Alvalade. Na primeira vitória para o campeonato eu ainda não tinha chegado, mas na Taça da Liga joguei e marquei um golo", disse Lucas Piazón, autor do tento que garantiu esse triunfo em casa do Sporting na Allianz Cup, por 2-1, já depois de Ronan e Bruno Fernandes terem assinado os outros golos.O médio, de 26 anos, elogiou a organização da equipa e do próprio clube. "Como equipa, acho que o ponto forte é a nossa organização dentro de campo, ajuda-nos muito e todos sabem o que têm de fazer. Facilita muito o nosso trabalho lá dentro", disse. "A expectativa, quando vim para cá, era encontrar uma boa equipa que ia lutar por uma posição boa e esperava um clube organizado que era o que muitas pessoas me disseram. Foi exatamente isso que encontrei aqui", destacou.E foi graças a esta estrutura do clube que se adaptou facilmente ao Rio Ave. "Não tive muitos problemas em adaptar-me. Há sempre uma ou outra coisa que é preciso mudar, mas gosto do estilo de jogo do míster e da equipa e não tive grande problemas na adaptação", frisou, antes de lembrar a importância de Carlos Carvalhal no processo da sua vinda para Vila do Conde."Em muitos dos meus empréstimos a equipa técnica não pesou, mas no caso do Rio Ave pesou. Foi o míster que me ligou e, como conhecia o trabalho dele na Inglaterra e já o tinha enfrentado, sabia que ele é um bom treinador e faz bons trabalhos. É difícil jogar contra as equipas dele e acho que só tenho uma vitória contra ele... Sabia que faria um bom trabalho", explicou Lucas Piazón, que ainda tem mais uma época de empréstimo por parte do Chelsea. "Estou cá para cumprir esse próximo ano também", sublinhou.Até lá, há uma temporada ainda por concluir, assim espera Piazón. "O grupo e o míster sempre pedem para termos os pés no chão, para pensarmos apenas no próximo jogo. Na nossa cabeça, ainda por cima com esta pausa, só está o próximo jogo, em voltar à competição e ganhar o próximo jogo", disse.