O avançado Bruno Moreira é reforço do Rio Ave. O clube vilacondense anunciou este sábado a contratação do futebolista ex-Paços de Ferreira.Bruno Moreira chega a custo zero, depois de ter chegado a acordo para a rescisão com o clube pacense que desceu à 2.ª Liga, e assina por três temporadas, indica o Rio Ave.