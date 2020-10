Oficial: Fábio Coentrão confirmado no Rio Ave

Oficial. Fábio Coentrão é a surpresa reservada pelos responsáveis do Rio Ave para o último dia do mercado de transferências. O clube de Vila do Conde acabou de anunciar a contratação do lateral.





O jogador de de 32 anos, está de regresso ao ativo para representar o Rio Ave até ao final da presente temporada, como Record adiantou.

O último clube por onde passou Coentrão foi precisamente o Rio Ave, na temporada 2018/19, tendo cumprido um total de 23 jogos oficiais, sendo que não esteve vinculado a nenhum outro projeto durante a temporada passada.

Será mais uma experiência de Coentrão com a camisola do clube de Vila do Conde, concelho que o viu nascer. O lateral-esquerdo acaba por ser uma solução de recurso dos responsáveis rio-avistas, depois do episódio que conduziu à instauração de um processo disciplinar a Matheus Reis, o habitual titular que se recusou a ir a jogo frente ao V. Guimarães, há pouco mais de uma semana.