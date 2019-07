Oficial: Pawel Kieszek reforça baliza do Rio Ave

Depois de oficializar a saída de Léo Jardim rumo ao Lille, o Rio Ave oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Pawel Kieszek para a vaga deixada em aberto na baliza.O guardião polaco estava sem clube após terminar contrato com o Málaga e assinou um vínculo com os vila-condenses válido para as próximas duas temporadas.Três épocas depois de trocar o Estoril pelo Córdoba, o experiente guarda-redes está de regresso a Portugal, país no qual somou também passagens por Sp. Braga, FC Porto e V. Setúbal.Em declarações ao site oficial do Rio Ave, Kieszek assumiu estar feliz por voltar. "Eu sempre pensei em Portugal como sendo a minha segunda casa. Tudo começou aqui e agora, com 35 anos, talvez a minha carreira acabe aqui também, em Portugal.O guardião integrará os trabalhos do Rio Ave no início da próxima semana.