Oficial: Santos assina em definitivo pelo Rio Ave até 2022

Aderllan Santos, defesa-central do Rio Ave, vai permanecer em Vila do Conde nas próximas duas temporadas e a título definitivo. O brasileiro, de 31 anos, estava emprestado ao emblema dos Arcos até ao final desta época, pelo Al-Ahli Jeddah, mas foi adquirido em definitivo pelo clube presidido por António Silva Campos. Santos tem sido um dos pilares da equipa vila-condense, que tem a terceira defesa menos batida da Liga NOS.





"Pelo ambiente que se vive dentro e em redor do clube, senti-me imediatamente em casa pelo facto de o ambiente familiar que se sente nos motivar diariamente para atingirmos os nossos objectivos e tornarmo-nos um grupo com um líder forte e respectiva equipa técnica forte também. Toda a estrutura do clube é de profissionalismo e dedicação exemplar e tudo fazem para que nós não tenhamos problemas e uma prontidão na resolução dos mesmos. O Rio Ave que conheci quando joguei em Portugal já me surpreendia pelo facto de demonstrar ser uma equipa bem organizada e com o seu estádio como a sua fortificação onde era, é e será muito difícil levar ponto", referiu Aderllan Santos, em declarações aos meios do Rio Ave."Desde que cheguei tenho me surpreendido muito positivamente com toda a estrutura e gestão do clube, onde existe uma liderança presencial muito experiente e ponderada e toda uma equipa de gestão que responde prontamente às necessidades. A equipa, o grupo muito unido e um ambiente muito positivo onde reina uma liderança do mister Carlos Carvalhal que, com a sua experiência, conhecimento, métodos e capacidade de saber ensinar/explicar o que pretende de cada um de nós. E, claro, a massa adepta com os seus sócios a demonstrarem sempre o seu amor e apoio incondicional ao Rio Ave, cantando e puxando por nós", acrescentou o central brasileiro.