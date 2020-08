Oficinas do Rio Ave abrem a 14 de agosto

A era de Mário Silva no comando técnico do Rio Ave começa no dia 14, próxima sexta-feira. Data do regresso ao trabalho para a primeira reunião e os obrigatórios testes à Covid-19, na certeza de que os dias seguintes serão preenchidos por exames médicos. Os vila-condenses disputam a 2ª pré-eliminatória da Liga Europa a 17 de setembro.