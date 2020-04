Pandemia atrasa obras nos Arcos

Em Vila do Conde, o surto de coronavírus não implicou apenas a paragem da competição e dos treinos no terreno. As obras nos Arcos também estão suspensas e, por consequência, sofrerão um atraso nas datas de conclusão. Em causa está a academia do clube e a demolição da bancada nascente do estádio do Rio Ave.

Ora, os trabalhos de edificação da academia vila-condense, atrás da bancada descoberta do estádio, já estava em curso e pouco mais de metade da obra estaria já terminada. Todavia, as restrições decretadas pela DGS, em articulação com o Governo a propósito da Covid-19, forçaram a suspensão dos trabalhos.

Consequentemente, a demolição da bancada nascente também fica adiada, tendo em conta que só poderia avançar depois de concluída a edificação da academia do Rio Ave. Isto porque é nesta bancada que se encontram todos os materiais e postos de trabalho das equipas de formação do clube e tudo isso terá de ser transferido para a nova academia, quando esta estiver concluída, para depois ser demolida a bancada nascente e construída uma nova. Esta foi interditada ao público no início da presente época, por problemas estruturais que colocavam em risco a segurança dos adeptos.