Panorama clínico mais desanuviado

Mário Silva pode vir a ter o panorama mais desanuviado na receção ao Boavista, uma vez que ontem, no primeiro treino de preparação para o jogo de domingo, já viu Ivo Pinto integrar a sessão, ainda que com alguns condicionalismos. Isso também sucedeu, de resto, nos casos de Nando Pijnaker, Ronan e André Pereira, trio que também tem estado fora das opções do treinador, mas que caminha para a reintegração progressiva nos trabalhos normais do plantel. Nelson Monte, Fábio Coentrão e Junio Rocha continuam de fora, enquanto Gabrielzinho apresentou queixas musculares na véspera do último jogo e é uma incógnita para domingo.