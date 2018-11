Paulo Vítor em nova prova de afirmação

Contratado no verão ao Varzim, Paulo Vítor apenas teve oportunidade de jogar uma vez com a camisola do Rio Ave. Aconteceu no último jogo da Allianz Cup, onde os vila-condenses acabaram derrotados de forma contundente pelo Aves, por 3-0. Apesar do resultado, o guarda-redes exibiu-se a bom nível e terá este domingo uma nova oportunidade para se mostrar, no duelo da Taça de Portugal contra o Silves.Será a primeira vez que Paulo Vítor vai vestir a camisola do Rio Ave num jogo em Vila do Conde, depois de ter brilhado intensamente ao serviço do vizinho Varzim. Com Leo Jardim em grande no campeonato, o guardião brasileiro, de 30 anos, vai tentar agarrar-se à Taça de Portugal para mostrar serviço.De resto, José Gomes já contou no treino de ontem com as presenças de Buatu e Gelson Dala. Os dois internacionais angolanos voltaram sem limitações, mas devem ser poupados no domingo.