Paulo Vítor sai da sombra

Paulo Vítor é o elemento do plantel do Rio Ave que esta semana satisfaz a curiosidade dos sócios e adeptos vila-condenses.





O brasileiro vai responder nos próximos dias a todas as perguntas que lhe forem colocadas, saindo um pouco da sombra a que está votado desde que chegou ao clube, em que tem assumido um papel secundário, por via da posição muito específica que ocupa.Aos 31 anos, o guarda-redes está em Vila do Conde desde 2018, oriundo do Varzim, e cumpriu 3 jogos na época passada em que o seu compatriota Léo Jardim, entretanto transferido para os franceses do Lille, era o titular.Esta temporada, Paulo Vítor leva 8 jogos, todos nas Taças internas, uma vez que o titular na Liga tem sido o polaco Pavel Kieszek.