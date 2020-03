Pedro Amaral: «No Rio Ave não nos falta nada»

Depois de meia temporada ao serviço do Panetolikos, da Grécia, Pedro Amaral ingressou esta época no Rio Ave, onde pôde estrear-se na 1.ª Liga. Uma escolha que o deixou feliz, e por várias razões.





"Foi o projeto ambicioso do clube. Regressar a Portugal e jogar na 1.ª Liga era importante para mim e a visibilidade que o Rio Ave dá pelos bons campeonatos que tem feito nos últimos anos também é importante", disse, em respostas a questões dos adeptos nas redes sociais."Quando cheguei ao Rio Ave foi uma surpresa. O clube é muito familiar, as pessoas acolheram-me muito bem. Depois é as condições de trabalho, pois não nos falta nada. O ponto mais forte do clube são as condições de trabalho e o facto de ser um clube bastante familiar", apontou."Estou feliz no Rio Ave. Ainda não estou realizado, porque ambiciono ter mais jogos, como todos os jogadores. Mas estou feliz, o clube surpreendeu-me bastante pela positiva. Agora é continuar e esperar que esta fase passe [coronavírus], que o campeonato acabe e que seja da melhor maneira para a equipa", lembrou, antes de explicar por que razão não se sente realizado."Tenho sonhos e quero concretizá-los. Jogar em grandes equipas, conquistar títulos. Farei tudo para concretizar os sonhos. Estou contente com o que já alcancei, mas como jovem ambicioso que sou ainda não me sinto realizado", disse.Pedro Amaral confessou ser grande admirador do campeonato espanhol e, no futebol, tem como ídolo Cristiano Ronaldo. "Pelo seu trabalho diário, pela pessoa que é, pelas ideias e valores que transmite aos portugueses e Mundo inteiro", justificou.O lateral-esquerdo, de 22 anos, terminou a sua interação com os adeptos deixando uma mensagem alusiva ao coronavírus. "Deixou uma palavra de agradecimento a todos os profissionais de saúde, qe têm feito um trabalho incrível, zelando pela nossa saúde. Que todos vocês se mantenham em casa e se mantenham ativos, da maneira que conseguirem. Cuidem de vocês e dos familiares", concluiu.