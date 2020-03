Pedro Amaral promete ambição

Pedro Amaral promete "vontade de vencer e muita ambição" para o jogo desta noite, no Dragão. O lateral do Rio Ave regista que este confronto "já seria bastante difícil, sendo em casa do FC Porto", mas ficou "ainda mais", em função da nova condição que os dragões ostentam, agora como líderes da Liga.

"Vamos encarar mais este desafio com o máximo respeito pelo adversário, mas também com a máxima ambição", destacou o esquerdino de 22 anos e apontado à titularidade, em função da ausência, devido a castigo, do brasileiro Matheus Reis.

Pedro Amaral jogou pela última vez, curiosamente, em casa de um grande, no caso o Benfica, clube da sua formação, no dia 14 de janeiro, mas o lateral sente-se "preparado para corresponder sempre que for chamado", como deve ser o caso desta noite.

Registe-se que o Rio Ave tenta igualar hoje no Dragão um recorde histórico do clube, procurando chegar ao 9º jogo consecutivo sem perder no campeonato, algo que só por uma vez aconteceu, na longínqua época de 1981/82 quando a equipa era orientada por Félix Mourinho. "É mais uma motivação. Vamos manter a identidade da equipa que tem dado bons resultados", assumiu Pedro Amaral.



Dois sub-23 nos convocados



Em função das muitas ausências e dúvidas que tem, Carvalhal convocou para o jogo desta noite os médios Rúben Gonçalves e Vitó, da equipa de sub-23. Ambos não foram chamados ao jogo desta manhã, em Alcochete, frente ao Sporting, para a Liga Revelação. Recorde-se que a utilização de Lucas Piazón, Diego Lopes e Al Musrati, continua a ser uma incógnita.