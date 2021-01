Pedro Cunha: «Até ao golo do empate a nossa equipa não esteve em campo»

Desapontado com o desaire sofrido diante do Santa Clara, Pedro Cunha assumiu que os problemas que a sua equipa enfrenta a nível de indisponíveis complicaram a missão do Rio Ave, isto num jogo no qual considera que os açorianos acabaram por ser mais felizes. Por outro lado, o técnico explicou ainda a ausência de Carlos Mané.





"Até ao golo do empate a nossa equipa não esteve em campo. Estivemos distantes, lentos, com os jogadores estáticos, e só depois de marcar conseguimos melhorar. A segunda parte foi mais discutida, mas, na parte final, numa bola que surgiu entre linhas, sofremos o golo da derrota, num lance em que o Santa Clara foi feliz", começou por referir."Fomos lentos na circulação e tivemos pouca chama na fase inicial, e na segunda parte faltou-nos critério, perante um adversário que esteve à espera dos nossos erros. Estamos com limitações no plantel devido à pandemia e a lesões, e tivemos de usar jogadores da equipa B, que, apesar de terem qualidade, não tem o contexto favorável para crescer. Mas são os que temos disponíveis que vamos à luta. O Carlos Mané falhou o jogo porque está em isolamento profilático, e o Leandro saiu com uma torção no joelho, que espero que não seja grave, mas terá de ser reavaliado."