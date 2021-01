Pedro Cunha: «Com bola queremos saber como podemos agredir o Sporting»

Após o desaire frente o Estoril, para a Taça de Portugal, o Rio Ave prepara agora a deslocação a Alvalade para enfrentar o Sporting. Apesar de deixar elogios ao atual líder do campeonato, Pedro Cunha, treinador dos vila-condenses, deu ênfase ao desejo da sua equipa em dividir o encontro.





"Contra o Portimonense estivemos muito compactos e sabíamos que caminhos tínhamos de percorrer, com e sem bola. Fomos competentes e estivemos bem definidos a nível estratégico. Contra o Estoril tivemos uma má primeira parte e depois foi difícil irmos atrás do prejuízo. Espero um Rio Ave à imagem daquilo que fizemos contra o Portimonense. Sem bola queremos ser competentes e saber onde é que o Sporting nos pode agredir. Com bola queremos saber como podemos agredir o adversário, que não nos vai dar muito espaço", começou por dizer o técnico.Explicando que a estratégia de usar Francisco Geraldes em posições mais recuada pode voltar a ser usada no futuro e que Pelé ainda está em dúvida, Pedro Cunha referiu ainda que o facto de o Sporting ter algumas baixas devido à Covid-19 não terá influência na partida: "Temos de conviver com o Covid-19, já tivemos alguns jogadores em isolamento profilático. Com o plantel que tem, o Sporting tem soluções para cada posição. Para além disso, o Sporting tem uma ideia muito cimentada desde que o Rúben chegou. Pode trocar jogadores, mas cada um sabe o que tem de fazer e a equipa é muito bem trabalhada e tem boas rotinas. Defrontar o Sporting é sempre complicado, a equipa está com uma dinâmica muito forte. Mesmo assim, vamos querer jogar olhos nos olhos e vai querer ferir o adversário onde este possa ter algumas dificuldades".O técnico concluiu dizendo que a eliminação da Taça de Portugal já está ultrapassada. "A eliminação na Taça de Portugal teve peso durante um dia, no dia seguinte focámo-nos noutra competição. O treinador do Sporting falou nisso, agora o Rio Ave está completamente focado no campeonato. É melhor trabalhar sobre vitórias, mas já mudamos o chip para o campeonato", rematou.O embate entre Sporting e Rio Ave está agendado para as 18h30 desta sexta-feira.