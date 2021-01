Pedro Cunha: «Depois do que fizemos com o Sporting, a ambição é vencer»

O Rio Ave recebe esta segunda-feira o Santa Clara com os índices motivacionais em alta, depois do empate (1-1) conseguido na jornada anterior, no terreno do líder Sporting. O treinador Pedro Cunha está, por isso, confiante na resposta da equipa frente aos insulares.





"Vai ser um jogo difícil, contra uma equipa muito competente e que alcançou mais pontos fora do que em casa. É um adversário que vem jogar o jogo pelo jogo, mas terá pela frente um Rio Ave que sabe quais serão os caminhos a percorrer. Temos de ter muita paciência, fazer circular bem a bola, ser agressiva e estar sempre determinada para vencer. Depois do que fizemos contra o Sporting, a nossa ambição é vencer", referiu o técnico, ainda assim preocupado com as ausências no plantel. "É uma realidade que vivemos no mundo. Preparamo-nos e nunca sabemos o que vai acontecer no dia seguinte, por causa da pandemia e de algumas lesões. Fruto disso, temos sete ou oito jogadores da equipa B integrados no grupo. Sempre olhei para as coisas, não para o problema, mas para a solução. Se nos focarmos no problema, ficarei limitado nas escolhas. É verdade que as coisas não estão fáceis, pela quantidade de jogadores ausentes, mas devemos olhar sempre para a solução", sublinhou. Por isso, Pedro Cunha não hesitará em chamar os jovens para a equipa principal. "Olho para todos de igual maneira. Se forem competentes vão jogar, não tenho problemas nenhuns".André Pereira vai ser operado nos próximos dias a uma rotura de ligamentos, que o deixará afastado dos relvados durante um longo período. Esta ausência vai obrigar o Rio Ave a recorrer ao mercado. "O André Pereira é um jovem que estava a tentar impor-se. Teve uma lesão gravíssima e desejamos-lhe toda a sorte na operação. Tenho a certeza que vai recuperar bem e estará em breve connosco. Em relação ao mercado, tenho confiança absoluta no presidente do Rio Ave. Não é um mercado fácil, mas vão chegar jogadores, porque saíram cinco. Os reforços estão identificados e a administração sabe quais são os lugares que são precisos", concluiu.