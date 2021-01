Pedro Cunha: «Empate na casa do 1.º classificado é um resultado positivo»

O treinador do Rio Ave, Pedro Cunha, considerou o empate frente ao Sporting, esta sexta-feira, o resultado de uma 2.ª parte bem conseguida.





"Foi uma 2.ª parte muito melhor. Na 1.ª parte só fomos bons no momento defensivo. Disse aos jogadores ao intervalo que esta não é a nossa imagem, temos de ser felizes com bola, ter qualidade, saber pressionar o adversário alto. Foi uma 1ª parte mal conseguida, retificámos ao intervalo o posicionamento no meio-campo, que tínhamos de ter quatro homens no meio que o Palhinha e o João Mário ficavam em inferioridade numérica. Foi uma das coisas trabalhadas mas que não conseguimos fazer no 1º tempo. Com a alteração estratégica que fizemos, conseguimos ganhar aquele espaço para libertar o Chico entrelinhas, com um grande Sporting, que só tinha empatado aqui com o FC Porto. É uma grande equipa, coloca muitos problemas no sistema tático. Obriga uma equipa a mudar constantemente e a retificar posições", referiu."Penso que foi uma 2.ª parte do Rio Ave a acreditar naquilo que queremos ser no futuro, um equipa que pressiona alto, com confiança com bola, o que ainda não estamos. Estamos num processo há pouco tempo de dar confiança a estes jogadores. Acima de tudo queríamos ganhar o jogo e provámos na 2.ª parte que o queríamos ganhar. Temos jogadores desgastados, com problemas no plantel, sobretudo no meio-campo. Não é normal uma equipa perder o Pelé, Jambor e Filipe Augusto. O Guga está há dois dias connosco e fez o jogo que fez, fantástico. Estou muito feliz pelos jogadores e pelos adeptos, que merecem uma alegria destas por tudo o que temos passado", disse ainda, explicando: "Foi o Chico [Geraldes] que solicitou a substituição. Gerimos o seu cansaço, estava a acusar o desgaste. Com o Chico bem, estávamos a criar muitos problemas ao Sporting. Mas infelizmente o desgaste era muito grande e para além do risco de uma lesão, o que não queremos"."Estamos satisfeitos pelo que os jogadores fizeram na 2.ª parte, comprometemo-nos a ganhar o jogo na 2.ª parte e o jogadores trabalharam para isso. Mas o empate na casa do 1.º classificado, num momento em que estamos, é um resultado positivo."