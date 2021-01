Pedro Cunha: «Este é o Rio Ave que queremos»

O Rio Ave somou esta sexta-feira o primeiro triunfo sob o comando técnico de Pedro Cunha, ao bater (3-0) o Portimonense em duelo da 13.ª jornada da Liga NOS. No final da partida, o treinador dos vila-condenses realçou a atitude dos seus jogadores e falou numa "vitória inequívoca".





"Entrámos bem e percebemos o que era jogo do Portimonense. Conseguimos retirar a profundidade ao adversário. Na segunda parte mantivemos o registo e conseguimos uma vitória inequívoca, num momento que não era fácil para equipa, mas onde os jogadores demonstraram atitude", afirmou Pedro Cunha, em conferência de imprensa."Ainda temos poucos dias de treino, mas estou certo que ainda vamos crescer. Em termos de atitude e resposta este é o Rio Ave que queremos, condizente com as boas prestações que conseguiu nos últimos anos. Estamos no bom caminho para dar uma resposta cabal do valor do grupo", acrescentou."Sinto-me treinador do Rio Ave até a administração me dizer o contrário. Não me sinto pressionado. Tanto eu como a minha equipa técnica já mostrámos o nosso valor em muitos anos na formação. Estou confiante nestas funções e sinto que os jogadores me veem como o seu líder".