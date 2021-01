Pedro Cunha: «Não era este o resultado que eu e os jogadores queríamos»

Não foi a estreia que Pedro Cunha desejava ao comando técnico do Rio Ave. O treinador, de 54 anos, sentou-se este domingo pela primeira vez no banco dos vila-condenses - após saída de Mário Silva -, mas não conseguiu de pronto evitar as exibições menos positivas da equipa e perdeu (0-2) na deslocação ao Paços de Ferreira, em jogo da 12.ª jornada da Liga NOS.





No final do encontro, o técnico da turma de Vila do Conde assumiu que a derrota não era o resultado que os jogadores e equipa técnica queriam."Os aspetos motivacionais estão relacionados com a forma como chegámos ao jogo. Não eram os melhores e isso teve reflexos no desempenho da equipa. Não era este o resultado que eu e os jogadores queríamos", revelou, antes de apontar o caminho que o plantel deve seguir: "Temos de ser mais fortes, ser uma equipa à imagem do Rio Ave, com ambição. É seguramente isto que vamos ser. Vamos ser mais fortes, com trabalho e exigência. O caminho que vamos seguir é esse. Vamos mudar o 'chip' e dar a volta à situação."