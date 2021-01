Pedro Cunha: «Temos de ser competentes, ambiciosos e comprometidos»

Motivado pela vitória na última jornada frente ao Portimonense, o Rio Ave prepara-se agora para enfrentar o Estoril, em jogo a contar para a Taça de Portugal. Na antevisão da partida, Pedro Cunha deixou elogios aos canarinhos, mas sublinhou a vontade da sua equipa seguir em frente numa "prova em que o Rio Ave tem grande tradição".





"O Estoril está a fazer um grande campeonato e é um adversário difícil, que defende e transita muito bem. Esperamos um jogo complicado, mas, tal como fazemos em todos os jogos, vamos entrar para vencer. O Rio Ave tem grande tradição nesta prova e queremos passar esta eliminatória, isto independentemente daquilo que tem sido a nossa prestação no campeonato. Temos de ser competentes, ambiciosos e comprometidos para eliminar este obstáculo", começou por explicar o técnico vila-condense.Pedro Cunha elogiou as "dinâmicas de vitória" do Estoril e defendeu que a sua equipa vai querer assumir o jogo: "Queremos dar continuidade ao nosso processo, o mais importante para mim é que os jogadores percebam as nossas ideias. Queremos honrar a camisola e procurar sempre a baliza adversária"Recusando a ideia de pensar mais à frente, já que "o foco está todo no Estoril", e referindo que a administração tem possíveis reforços identificados, o técnico do Rio Ave abordou ainda a possibilidade de jogadores mais jovens terem oportunidade no jogo desta terça-feira. "A porta está aberta. O Diogo Teixeira já jogou e é uma questão de oportunidade, eles é que vão conquistar o lugar. Joga quem trabalha e quem tem qualidade, não importa se o jogador tem 17 anos ou 38. Por terem trabalhado comigo na equipa B não quer dizer que vão ter mais favores, mas olho da mesma forma para o Teixeira como olho para o Tarantini", rematou.A partida entre o Rio Ave e o Estoril está agendada para as 14 horas desta terça-feira.