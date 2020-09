Pelé de regresso ao Rio Ave: «Chego mais experiente e vou tentar pôr isso no meu jogo»

Depois de algumas semanas de indefinição, Pelé foi apresentado, esta terça-feira, como reforço do Rio Ave. O médio está assim de volta a uma casa que conhece bem - representou o clube em 2017/18- e não escondeu a sua satisfação pelo regresso.





"Sinto-me muito feliz por voltar a uma casa que já conheço. Foi aqui que me consegui projectar para outros patamares e é muito bom estar de volta a casa. Vou dar sempre o meu melhor, tal como fiz na época em que estive aqui. Sou um jogador mais completo, passei por várias clubes onde joguei com jogadores mais experientes e aprendi com muitos deles. Chegou aqui mais experiente e vou tentar pôr isso no meu jogo e no tipo de futebol que o Rio Ave pratica, que é muito bom para nós", começou por explicar Pelé aos meios do clube.Realçando que esta transferência foi a melhor prenda de aniversário possível, já que completa 29 anos esta terça-feira, o internacional jovem por Portugal deixou elogios à forma de trabalhar do Rio Ave: "O Rio Ave consegue sempre construir uma família e é um clube ambicioso. Esse crescimento do Rio Ave ajuda os jogadores, que saem daqui valorizados. É para isso que trabalhamos, quando não nos conseguimos valorizar noutros clubes, sabemos que aqui temos todas as condições de trabalho para que isso aconteça".O médio concluiu dizendo que acompanhou de forma fervorosa a eliminatória do Rio Ave frente ao Besiktas e revelando que está "bastante entusiasmado" para fazer parte do grupo.