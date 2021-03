Pelé reflete sobre papel social dos jogadores: «Carregamos uma responsabilidade»

Pelé aproveitou o facto de ter sido eleito um dos 100 jovens mais influentes da Lusofonia em 2020, pela Academia Neoafricana, para fazer uma reflexão sobre o papel social dos futebolistas profissionais, atendendo à facilidade com que movem multidões e ao impacto que os atos e palavras têm junto do público.





"Tomo sempre o maior cuidado possível no que partilho nas redes sociais, por exemplo. Tenho a perfeita noção de que sou visto por muita gente, de várias idades, mas sobretudo jovens, e isso significa que posso estar a mudar a vida de alguém quando passo uma boa mensagem no meu Instagram por exemplo, quando alerto para alguns perigos da vida, quando assinalo causas sociais que eu julgo serem importantes para envolver a comunidade, etc. Nós, jogadores profissionais, devemos ter consciência do peso que temos junto dos nossos seguidores, e da responsabilidade que também carregamos", assinalou, em declarações ao site do Rio Ave."Se eu puder ajudar positivamente os jovens com a minha trajetória é algo positivo e que me deixa orgulhoso. As camadas mais jovens são facilmente influenciáveis, mas precisam de bons exemplos, pois é nesta altura que começam a criar os seus objetivos de vida e a lutar por eles. Mas precisam de saber como o fazer e como contornar as dificuldades que terão com trabalho árduo, percebendo que a vida não é tão cor-de-rosa como possa parecer. Ser eleito um dos 100 jovens mais influentes, que desde já agradeço, é uma responsabilidade acrescida mas também me diz que tenho sido um bom exemplo para os mais jovens, pela minha conduta, pelos valores que passo, pela retidão com que levo a vida e pelo empenho que coloco na concretização dos meus objetivos", apontou ainda Pelé, médio do Rio Ave de 29 anos que tem cerca de 34.500 seguidores no Instagram.O dia ficou ainda marcado pela chamada de Pelé para os trabalhos da seleção principal da Guiné-Bissau. O médio tem 17 internacionalizações e voltará a estar às ordens do técnico Baciro Candé para a dupla jornada de qualificação para a CAN 2021, que terá lugar nos Camarões. No próximo dia 26, a seleção guineense desloca-se até à África austral para defrontar a Suazilândia. Quatro dias depois receberá a seleção da República do Congo.