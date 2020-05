Piazón está na lista do Trabzonspor

Lucas Piazón é alvo do Tranbzonspor para a nova época. O clube turco tem como adjunto Eddie Newton, que já esteve no Chelsea, e apresentou Piazón como referência, além de Ethan Ampadu e Conor Gallagher.





O atual líder da Liga turca quer voltar a apostar na nova temporada e procura convencer Piazón, sendo que o brasileiro, como já disse várias vezes, tem mais um ano de empréstimo do Chelsea para cumprir no Rio Ave e pretende fazê-lo, procurando estabilizar a sua carreira. Mesmo assim, a eminente saída de Carlos Carvalhal, que foi a razão da aposta em Piazón, de Vila do Conde no final desta época, pode mudar as coisas.Entretanto, o Rio Ave festejou ontem a passagem do seu 81º aniversário, dentro das limitações impostas. Mesmo assim, ainda houve o tradicional hastear da bandeira e a romagem ao cemitério, sendo que António Silva Campos deixou uma mensagem bastante emotivo de esperança no futuro aos sócios vila-condenses, discurso que pode ser visto na página oficial do clube no Facebook.