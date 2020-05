Plantel do Rio Ave realizou teste da zaragatoa esta manhã

O Rio Ave regressou aos treinos no início da semana mediante o protocolo de segurança estipulado e com as respetivas sessões de trabalho individualizadas, mas só hoje de manhã é que todos os jogadores, bem como presidente e restantes elementos que acompanham a equipa de perto, realizam o exame RCP (Reação em Cadeia da Polimerase), vulgarmente denominado do teste da zaragatoa, que deteta se há alguém infetado com o vírus.