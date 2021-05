Prata da casa atrás do milagre no playoff

O desaire em Arouca atirou o Rio Ave para um contexto de dificuldade extrema, mas a esperança na salvação resiste e é precisamente mediante esse contexto de adversidade, tão ‘sui generis’ das comunidades piscatórias, que os vila-condenses vão apelar para o jogo do tudo ou nada frente ao conforto da equipa orientada por Armando Evangelista.

Missão ingrata, em função dos três golos de vantagem que os arouquenses usufruem e que justifica uma postura de risco absoluto com a prata da casa toda em cima da mesa, até porque a saída de Miguel Cardoso e de toda a equipa técnica deixou Augusto Gama isolado no comando técnico, pelo que os capitães Tarantini e Nélson Monte, além do carismático Fábio Coentrão, independentemente de jogarem ou não, também vão dividir a missão de orientar a equipa.