Presidente do Rio Ave alvo de processo disciplinar

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar a António Silva Campos, presidente do Rio Ave. Em causa estão as declarações do líder dos vilacondenses após a derrota com o Gil Vicente por 1-0, na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, que culminou com a eliminação da equipa da competição.





António Silva Campos disse, entre outras coisa, que os erros de arbitragem "roubaram" a ‘final four’ ao Rio Ave.